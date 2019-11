Vier Frauen spielen Jazz

Mit einem außergewöhnlichen Jazz-Konzert beschließen die Frauen des Zonta-Clubs ihre Veranstaltungsreihe "100 Jahre Frauenwahlrecht und 100 Jahre Zonta". Am Freitag, 8. November, gastieren vier Frauen um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Evangelischen Kirche in der von-Seckendorff-Straße 3.

"Four Women in Jazz" nennt sich der Titel des Abschlusskonzerts. Eine der vier musikalischen Frauen ist Mareike Wiening, die aus Herzogenaurach stammende Jazz-Schlagzeugerin. Vier Frauen entführen die Gäste in die breit gefächerte Welt des Jazz. Es gastieren Stephanie Lottermoser (Gesang und Tenorsaxophon), Gee Hye Lee (Piano), Judith Goldbach (Kontrabass) und Mareike Wiening am Schlagzeug. Diese vier Musikerinnen möchten die Besucherinnen und Besucher mit modernen Sounds, packenden Beats, filigranen Klanggebilden und ganz viel guter Laune dem Alltag entreißen, heißt es in der Beschreibung zum Konzert.

Mareike Wiening ist Kulturförderpreisträgerin ihrer Heimatstadt Herzogenaurach und des Landkreises Erlangen- Höchstadt. Sie komponiert und arrangiert für ihr eigenes Quintett und spielt mit namhaften Musikern in Europa und in den USA. Anfang Oktober erschien ihre neue CD "Metropolis Paradise" bei greenleafmusic, die Mareike Wiening in der ausverkauften Tafelhalle in Nürnberg präsentierte.

Die Abschlussveranstaltung unter dem Motto "Zonta swingt und feiert" ist gleichermaßen ein Benefizkonzert. Der Erlös des Abends geht an das Projekt "1 Dollar Brille - Ausbildung von Frauen in Indien". Das berichtet Verena Kölmel als Vizepräsidentin des Zonta Clubs Herzogenaurach.

Telefonisch bestellen

Der Eintritt beträgt 20 Euro im Vorverkauf beziehungsweise 22 Euro an der Abendkasse. Der Kartenvorverkauf läuft bei W&W Optik; Bücher, Medien & mehr; Schreibwaren Ellwanger und in der Herz-Apotheke. Hier ist eine telefonische Vorbestellung unter der Rufnummer 09132- 7415959 möglich. red