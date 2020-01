"Vier Farben Jesus" im Rossini-Saal

Botschaften wollen verkündet werden. Die vier Evangelien sind, neben ihrem Gewicht für den Glauben, großartige, literarische Zeugnisse von unglaublicher poetischer Tiefe und Schönheit. Gleichzeitig öffnen sie durch ihre Sprache den Vorhang auf die dramatische Szenerie des Weges dieses Jesus aus Nazareth. Das älteste Evangelium nach Markus wird von Kai Christian Moritz in einem Monolog am Donnerstag, 2. April, um 19.30 Uhr im Rossini-Saal in Szene gesetzt. Roberta Verna begleitet das dramatische Geschehen auf der Violine. Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 22. Januar, im KontaktPunkt, Von-Hessing-Straße 1 und in der Tourist-Info Arkadenbau. Karten sind im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich. sek