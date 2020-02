Vier etwas andere Wahlveranstaltungen

Bündnis 90/Die Grünen treten bei der Kommunalwahl mit 16 Kandidaten an. Bei den vier "etwas anderen Wahlveranstaltungen" gibt es Gelegenheit, mit den Bewerbern um das Amt eines Marktgemeinderates ins Gespräch zu kommen. Die Auftaktveranstaltung findet im "Haus am Dornig" in Sträublingshof am Sonntag, 9. Februar, um 9.30 Uhr mit einem Weißwurst-Frühschoppen statt. Unter dem Motto "Natürlich gut essen" wird Barbara Niemann insbesondere das Thema "Fleischkonsum" und "Ernährung" beleuchten. Wanderfreunde sind eingeladen, um sich um 8 Uhr vom Friedhof aus zu Fuß auf den Weg zu machen. Bei heimischem Bier und zünftiger Wirtshausmusik kommt man in Kontakt mit den Kandidaten. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 13. Februar, ab 19 Uhr im Gasthof "Zum Schwan" statt. Die Ebensfelder Kandidaten präsentieren sich bei einem Blues-Abend zusammen mit ihren Staffelsteiner Listenbewerbern. Dieser findet am Dornig am Samstag, 9. Februar, ab 19 Uhr im "Haus am Dornig" statt. Ein Frühschoppen mit "Ächd Bläch" wird am Sonntag, 8. März, ab 10.30 Uhr im Gasthaus Greßano abgehalten. ow