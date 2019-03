Vier Enkel und fünf Urenkel gratulierten

Hans Schwab aus Gresselgrund (Marktgemeinde Maroldsweisach) vollendete sein 90. Lebensjahr. Er konnte dieses Jubiläum im Kreise seiner Familie feiern.

Der in Stein bei Nürnberg gebürtige Jubilar siedelte schon in den ersten Jahren seiner Kindheit mit seinen Eltern nach Gresselgrund um, wo diese die Gaststätte "Waldesruh" erwarben. Gegen Ende des achtjährigen Schulbesuchs stand für Hans 1942 das Fest der Konfirmation an. In den ersten Jahren seines Berufslebens verbrachte der Jubilar viele Stunden im Wald der Schrottenbergs, ehe er in den Steinbrüchen Voccawind und Maroldsweisach seine Einkommen fand.

Mitte September 1955 ehelichte er Dora, eine geborene Bauersachs, und konnte mit ihr inzwischen sogar das seltene Jubiläum der diamantenen Hochzeit feiern. Der Ehe entsprangen die Kinder Elisabeth und Erich; inzwischen gratulieren dem Jubilar auch vier Enkel und fünf Urenkel. In seiner Freizeit verstärkte Schwab über fünf Jahrzehnte den Ditterswinder Posaunenchor, den er als Gründungsmitglied im Jahr 1950 aus der Taufe gehoben hatte.

Lange Zeit im Kirchenvorstand

Fünf Perioden gehörte Schwab, der zu den treuesten Gottesdienstbesuchern zählt, auch dem Kirchenvorstand an. Als persönlichen Wunsch nannte er abschließend "weiterhin gute Gesundheit und viele gemeinsame Ehejahre". An seinem Festtag gratulierten neben vielen Verwandten und Bekannten auch Pfarrer Wolfgang Scheidel, stellvertretender Landrat Michael Ziegler, Bürgermeister Wolfram Thein sowie die Ortssprecherin Ruth Fleischmann. jf