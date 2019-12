Vier Ehrenmitglieder ernannt

Die Wanderfreunde feierten im Siedlerheim den Advent. Vorsitzender Ekkehard Andert konnte 35 Mitglieder zu der Feier begrüßen.

Nach der Begrüßung wurde das Programm für 2020 vorgestellt. Die erste Wanderung ist am 6. Januar und führt nach Wiesen (17 Uhr). Am 22. Februar sind die Wanderfreunde bei den Siedlern zu Gast (19 Uhr). Am 7. März ist ein Treffen in Unterneuses (16 Uhr). Die Jahreshauptversammlung beginnt am 14. März um 19 Uhr im Siedlerheim. Am 29. April ist Treffen in Loffeld (16 Uhr), am 21. Mai finden sich die Mitglieder in Reundorf zum Seefest ein (14 Uhr). Das Schützenfest wird am 12. Juni besucht (19 Uhr). Am 4. Juli ist Siedlerfest und am 5. November ein Treffen in Unterneuses (16 Uhr).

Geehrt wurden folgende langjährige Mitglieder: Für 40 Jahre: Franz-Josef Ereth, Gerlinde und Hans Gunzelmann, Konrad Hofmann, Antonie und Karl-Heinz Schramm; für 35 Jahre: Udo Graband; für 30 Jahre: Silvia und Hans-Jürgen Hölzschuh, Thekla und Walter Vogt; 25 Jahre: Sven Zapf. Zu Ehrenmitgliedern wurden Renate Hofmann, Theresia Praller, Charlotte Müller und Agnes Meister ernannt.

Ekkehard Andert