Vier Biker landen im Krankenhaus

Polizisten aus Ebermannstadt mussten am Sonntag zu vier Motorradunfällen ausrücken. Der erste Alarm ging um 12.20 Uhr ein. Ein 30-jähriger Yamaha-Fahrer war zwischen Burg Feuerstein und Ebermannstadt unterwegs, als seine Maschine in einer Kurve wegrutschte und gegen die Leitplanke prallte. Mit schweren Verletzungen kam der Fahrer in das Krankenhaus Forchheim. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro.

Gegen 15 Uhr wollte ein 68-jähriger Ford-Fahrer zwischen Ebermannstadt und Burg Feuerstein nach links in einen Parkplatz abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 37-jährigen Yamaha-Fahrer. Dieser erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Bamberg. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.

Um 16.20 Uhr kam es auf der Strecke zwischen Gräfenberg und Egloffstein zu einem weiteren Unfall. Eine 49-jährige Fiat-Fahrerin wollte auf einen Parkplatz abbiegen und bremste ab. Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer erkannte die Situation zu spät, krachte ins Heck des Fiat und erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden liegt bei etwa 1500 Euro.

Ein 23-jähriger Yamaha-Fahrer war gegen 19 Uhr zwischen Niedermirsberg und Rüssenbach unterwegs. Auf halber Strecke querte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem jungen Mann. Dieser erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Forchheim. Der Schaden am Motorrad liegt bei etwa 800 Euro. pol