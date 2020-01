Vier Autos ineinander geschoben

Vier beschädigte Autos und ein Sachschaden in Höhe von über 15 000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich Dienstagmorgen bei Unterbrücklein ereignete. Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 53-jähriger Kulmbacher auf der B 85 von Kulmbach in Richtung Bayreuth und wollte in Unterbrücklein nach links abbiegen. Während ein dahinter fahrender VW Golf sowie ein BMW noch rechtzeitig abbremsen konnten, erkannte der an vierter Stelle kommende 40-jährige Fahrer eines Opel Corsa aus dem Landkreis Lichtenfels das zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Wagen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die anderen Fahrzeuge der Reihe nach aufeinander geschoben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Auto des Verursachers musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. Die anderen Fahrzeuge waren noch fahrbereit. red