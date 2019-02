Vier Autos in Unfall verwickelt

Eine verletzte Autofahrerin und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag bei Stegaurach. Eine 64-Jährige befuhr mit ihrem VW Touran die Bundesstraße 22 und wollte nach links zur Kompostierungsanlage abbiegen. Eine nachfolgende 21-jährige Ford-Fahrerin bremste ihr Fahrzeug deshalb ebenfalls ab. Eine dahinter fahrende 32-jährige Fiat-Fahrerin konnte indes nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Ford auf. Dieser wurde wiederum auf den VW Touran geschoben. Durch die Wucht des Aufpralls schlitterte der Touran noch gegen den VW Polo einer entgegenkommenden 22-Jährigen, die sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Der Fiat, Ford und Polo waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 24 000 Euro. pol