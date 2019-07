Vier Autos demoliert

Zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos kam es am Samstagnachmittag in Haßfurt in der Godelstatt (Gewerbegebiet Ost). Ein VW-Fahrer wollte, von Prappach kommend, nach links abbiegen und musste hierzu kurz anhalten. Die Fahrer zweier weiterer Autos, die in gleicher Richtung unterwegs waren, warteten hinter dem VW Touran. Ein Mercedes-Fahrer, der in gleicher Richtung fuhr, passte allerdings nicht auf und bemerkte zu spät, dass die Verkehrsteilnehmer vor ihm standen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei schob der Mercedes die beiden davor stehenden Fahrzeuge auf den VW Touran. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 2000 Euro. Verletzt wurde bei dem Auffahrunfall offensichtlich niemand.