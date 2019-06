Weshalb eine 55-Jährige mit ihrem Mazda gegen einen Ford fuhr, der in der Niestener Straße in Weismain geparkt war, ist noch ungeklärt. Fest steht, dass ein Schaden von 25 000 Euro entstand, weil sich der Ford gegen einen Fiat und dieser sich anschließend gegen einen Peugeot schob. An allen Autos entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. pol