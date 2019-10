Ein Autofahrer beschädigte am Montag gegen 9.15 Uhr im Parkhaus am Klinikum vier Autos sowie mehrere Pfosten und fuhr davon, ohne sich um den Schaden von rund 14 000 Euro zu kümmern. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Beamte machten den Fahrer am Abend in seiner Wohnung in Untersiemau ausfindig. Der 81-Jährige gab zu, am Vormittag im Parkhaus gewesen zu sein und die Schäden verursacht zu haben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er erhält eine Anzeige. pol