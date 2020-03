Vier Anhänger gestohlen

Insgesamt vier Anhänger, die auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes "Am Sportzentrum" in Hammelburg abgestellt waren, hat ein unbekannter Täter zwischen Freitagabend, 20. und Mittwoch, 25. März, gestohlen.

Es handelt sich dabei um zwei Tiefladeranhänger der Marke Brenderup sowie um einen Auto- und einen Motorradtransporter, jeweils der Marke Pongratz, meldet die Polizei-Inspektion Hammelburg. Für keinen der Anhänger habe eine amtliche Zulassung bestanden. Eine Diebstahlsicherung an einem der Anhängerdeichseln hatte der bislang unbekannte Täter offenbar entfernt. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro, schätzt die Polizei Hammelburg.

Verdächtiger Ford Transit

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 5.30 Uhr, wurde ein Mann in seinem Wohnmobil, das ganz in der Nähe auf dem Wohnmobilstellplatz "Am Bleirasen" abgestellt war, durch ein Wackeln an seinem Fahrzeug wach. Er sah dann, wie ein Auto, bei dem es sich um einen Ford Transit gehandelt haben könnte, mit erhöhter Geschwindigkeit davonfuhr.

Später stellte er fest, dass das hintere Kennzeichen an seinem Wohnmobil fehlte. Vermutlich besteht hier ein Zusammenhang mit dem Diebstahl der Anhänger, so die Polizei. Es handelt sich bei dem gestohlenen Kennzeichen um eines aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Die Polizei-Inspektion Hammelburg hat Ermittlungen aufgenommen. Wer in der oben genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich unter Tel.: 09732/90 60. pol