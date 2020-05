Vielzahl von Bauanträgen

Eine Vielzahl an Bauanträgen waren in der Sitzung des Marktgemeinderates zu genehmigen. Die Metzgerei Arnold in Gefäll nahm eine Aufstockung über der Wurstküche und dem Schlachtraum vor. Dieser Bauantrag wurde nachträglich genehmigt. Ebenfalls nachträglich war über die Errichtung eines Garagengebäudes im Bergweg in Waldfenster zu beraten. Weiterhin standen auf der Tagesordnung der Bauantrag zur Änderung eines Garagendaches in der Straße Zum Lärcheneck, Waldfenster. Vorgesehen ist der Abbruch des Pultdaches und ein Flachdachaufbau als Terrasse. Zugestimmt wurde dem Bauantrag zum Dachgeschossausbau mit Errichtung einer Dachgaube Im Oberdorf in Stralsbach, dem Bauantrag zum Neubau von Garage und Carport in der Friedhofstraße in Stangenroth und dem Antrag zur Dachänderung am bestehendem Gebäude, von einem Giebeldach zu einem Pultdach in der Rhönstraße in Wollbach. Für den Neubau eines Wohnhauses und einer Garage im Weizäcker in Burkardroth ist ein Erschließungsvertrag mit dem Bauherrn abzuschließen, um das Grundstück an die Entwässerung beziehungsweise Wasservorsorgungsanlage anzuschließen und die Zufahrt zu regeln. Ein Erschließungsvertrag ist auch für ein Bauvorhaben im Lauterweg in Waldfenster notwendig. Hier handelt es sich um den Umbau, Anbau eines Balkon an der Nord-West Seite, Veränderung des Dachstuhls und der Ansichten am Wohnhaus. bem