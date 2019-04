Vielstimmig grüßte der Lenz

Dass die Sänger im Frankenwald eine intakte Familie und trotz Nachwuchssorgen mehr als leistungsfähig sind, konnte man bei einem Liederabend mit Ehrungen im Mehrzweckhaus Tüschnitz eindrucksvoll erleben. Veranstaltet wurde dieser vom Männerchor "Harmonie" Oberlangenstadt zusammen mit den Chören "Liederkranz" Johannisthal, Frauenchor Unterlangenstadt, Gesangverein 1878 Schmalbuche und der "Sängerlust" Schmölz.

Gruppenvorsitzender Bernhard Zipfel merkte humorvoll an, dass es schon etwas ganz besonderes sei, nach Küps zu kommen, denn wenn woanders nur ein Bürgermeister anwesend sei oder manchmal auch zu spät komme, seien hier gleich drei Bürgermeister im Publikum.

Der Erste Bürgermeister des Marktes Küps, Bernd Rebhan lobte das Singen als Bereicherung zu den verschiedensten Anlässen in der Gemeinde und freute sich sehr über das Zusammenfinden eines Gemeinschaftschores der Männer aus den Chören Oberlangenstadt, Schmölz und Johannisthal. Er sicherte eine Spende zu, die dieses neu gegründete Gebilde unterstützen und fördern soll.

Für 50 Jahre aktives Singen wurde Heinrich Härtlein namens des Fränkischen Sängerbundes und des Deutschen Chorverbandes ausgezeichnet, für 40 Jahre aktives Singen wurden Siegfried Bär und Erich Martin vom Fränkischen Sängerbund geehrt.

Vereinsintern würdigte man Hella Klumpp für zehn Jahre als Chorleiterin, für 40 Jahre Mitgliedschaft Elke und Udo Baumann, Roland Engelhardt, Siegbert Herrgesell, Gert Schultheiß, Hans und Jochen Thoma; für 25 Jahre Sybille Schwemmlein und Jürgen Hoffmann.

Zum Auftakt des Liederabends interpretierten beschwingt Agnes Kauffer (Chorleiterin der "Harmonie"), Michael Bauer (Chorleiter "Liederkranz" Johannisthal) und dessen Frau Julia mit Geige, Keyboard und Klarinette das Motiv "Pink Panther". Sie bereicherten die Veranstaltung auf gekonnte und auch anspruchsvolle Art und Weise mit weiteren Intermezzi wie beispielshalber dem von der Melodie her gut bekannten Tango "La Comparsita".

Die Gäste willkommen hießen die Sänger der "Harmonie" mit dem frisch gesungenem Titel "Willkommen" und Erster Vorsitzender Helmut Martin schloss sich dieser Begrüßung im gleichen Sinne an.

Mit "Harmonie führt uns zusammen" setzten sie klangvoll fort und dokumentierten damit gleichzeitig auch das, was die Sänger als Lebensmotto pflegen.

Einen Ausflug in die Schlagerwelt stellte dann der rhythmisch und beschwingte Titel "Wochenend und Sonnenschein" dar, den man üblicherweise von den "Comedian Harmonists" kennt.

Spritzig und schwungvoll zeigte sich der Gemischte Chor "Liederkranz" Johannisthal. Er spielte gekonnte mit einer alten Melodie, huldigte mit weiteren Stücken aber auch eindrucksvoll dem Wein.

Klare und helle Stimmen ertönten vom Frauenchor Unterlangenstadt, die sich unter Leitung von Eva Maria Schnapp mit Träumen aus der Kinderzeit befassten, aber auch als Kontrast und Premiere "Mambo", einen Titel von Herbert Grönmeyer, gut nachempfinden ließen.

Nur acht Sänger zählt der Gesangverein Schmalenbuche, der sich das im Gesang aber gar nicht erst anmerken ließ. Die Sänger interpretierten zum Beispiel unter der Leitung von Agnes Kauffer Franz Schuberts "Abendrot" wie auch "Entschuldigung" von Friedrich Silcher als Verzeihung bei allen Frauen teils andächtig, teils beschwingt und lebensfroh aber in jeder Lage harmonisch und tonsicher.

Karl Herzog und die Sängerlust Schmölz bewegten die Welt. Hatte man sie zunächst in Mexiko mit dem Mambo "Adelita" frisch und freudig erlebt, so schlugen sie die nächste Seite in Russland auf und zelebrierten "Kalinka" ausdrucksstark. Auch das Publikum kam nicht umhin rhythmisch mitzuklatschen.

Den chorischen Abschluss unter der Leitung von Agnes Kauffer lieferte dann der seit etwa einem Jahr neu zusammengefundene Gemeinschaftschor Johannisthal-Oberlangenstadt-Schmölz. Frisch und klangvoll meinten sie "Nun will der Lenz uns grüßen". Mit Karl Herzog zelebrierten sie das Volkslied "Wo auf des Tales schmalen Weg" und erneut mit Agnes Kauffer versanken sie im Reich der Liebe mit Bangen und Hoffen: "Bajazzo" wurde gefühlvoll und ausdrucksstark dargeboten.

Mit dem gemeinsam gesungenen Lied "Kein schöner Land" ging ein schöner Abend mit allerlei Facetten an Liedgut harmonisch zu Ende - und es war schön. hkn