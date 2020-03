Vielseitige Vierbeiner beeindrucken die Herzogenauracher Hortkinder

Näher mit Haus- und Nutztieren möchten sich die Kinder des Hortes Carl-Platz-Schule 1 beschäftigen und gaben ihrem Jahresthema deshalb den Namen "Hund, Katze, Maus - rein ins Haus". Der "treueste Freund des Menschen" steht mit ganz oben auf der Interessensskala der Hortkinder. Wie Hortleiterin Natascha Ruff berichtet, lösten neben vielen verschiedenen Aktionen zum Thema die Besuche von "Lucky" und "Sina" am meisten Begeisterung bei den Kindern aus.

Zweimal war Husky-Mix "Lucky", ein sogenannter Schulbesuchs- und Lesehund, zu Gast. Dessen Besitzer, Herr Lambracht, erzählte seinen jungen Zuhörern viel über verschiedene "Hundeberufe" wie Therapie- und Assistenzhund, Polizeihund, Schulbesuchs- und Lesehund. Hund "Lucky" lag dabei geduldig auf seiner Decke, während Lambracht den Kindern Grundsätzliches über Hunde erklärte und an Beispielen verdeutlichte, wie sich ein Hund in verschiedenen Situationen verhält. Die Hortkinder lernten dabei, wie man sich als Mensch einem fremden oder auch einem bekannten Hund gegenüber verhalten sollte.

Die Scheu schwindet schnell

Auch Kinder, die Hunden gegenüber eher zurückhaltend sind, verloren während des Besuchs ihre anfängliche Scheu und schließlich trauten sich alle, "Lucky" ein Leckerli zu geben. Geduldig beantwortete Herr Lambracht die vielen Fragen der interessierten Kinder. Erstaunt erfuhren sie, dass "Lucky" bereits zweimal im Tierheim war, bevor er zu Lambracht gekommen ist, wo er mit viel Liebe zu einem absolut gutmütigen, geduldigen und gehorsamen Hund erzogen wurde.

Bei einem weiteren Aktionstag stellte Ute Wittig mit ihrer Hündin "Sina" die Arbeit der Rettungshundestaffel des Bayerischen Roten Kreuzes vor. Sie erklärte die unterschiedlichen Aufgaben von Rettungshunden, zum Beispiel die Suche nach Verschütteten oder nach vermissten Senioren oder Kindern, erklärte die verschiedenen Arten von Rettungshunden und deren spezielle Ausbildung. "Sina", ihr eineinhalbjähriger Schäferhund-Lagotto-Mischling, wird derzeit als Flächensuchhund ausgebildet. Das heißt, sie sucht in einem großen Waldgebiet im Freilauf nach einer vermissten Person, zum Beispiel einem Pilzsammler. Durch lautes Bellen signalisiert sie, wenn sie fündig geworden ist. Die Mitglieder der Rettungshundestaffel besuchen mit ihren Hunden aber auch Seniorenheime, Kitas und Schulen. Ute Wittig berichtete von vielen positiven Erfahrungen, so ist "Sina" auch als "Lesehund" aktiv.

Natürlich durften die Kinder bei all dem Wissenswerten die Hündin auch ansprechen, streicheln und kraulen. Zur Freude aller zeigte "Sina" zum Abschluss noch, was sie als zukünftiger Flächensuchhund schon alles gelernt hat. Einzelne Kinder "versteckten" sich im Garten. Auf ein Kommando hin, suchte "Sina" das "vermisste" Kind und zeigte durch lautes Bellen an, dass sie das Kind gefunden hatte. red