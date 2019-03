Vielseitige Blasmusik

Karl-Heinz Hofmann Unter der Leitung von Jürgen Mark präsentiert der Musikverein Glosberg am Sonntag, 31. März, ab 17 Uhr ein Frühlingskonzert mit einem abwechslungsreichen Repertoire. Jürgen Mark hat mit seinen Musikern in den vergangenen Monaten intensiv geprobt und lädt zusammen mit Daniel Prell an der Orgel zu einem kurzweiligen Programm ein. Von klassisch-konzertanter bis hin zu moderner Blasmusik wird man die Zuhörer durch verschiedene Stilrichtungen führen.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, freiwillige Spenden für die Restaurierung der Orgel sind erwünscht. Im Anschluss daran ist ein gemütliches Beisammensein bei Bier und Bratwurst auf dem Kirchengelände.