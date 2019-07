Vielfarbige Rosengartenserenade

Werke von Johannes Brahms, Jim Parker und Jean-Joseph Mouret

stehen im Mittelpunkt des Sommerkonzerts des Ensembles Hundshaupten am Sonntag, 7.

Juli, 19 Uhr, im Rosengarten von Schloss Thurn (Heroldsbach). Das renommierte Blechbläserensemble der Fränkischen Schweiz bietet eine ansprechende Mischung aus Unterhaltung und Tiefgang. Das Kuratorium für Kunst und Kultur im Forchheimer Land ist Veranstalter in Kooperation mit der Volkshochschule. Das Konzert findet neben der Orangerie statt. Karten (14/12 Euro) sind u. a. beim Kulturamt des Landkreises Forchheim, Telefon 09191/861045, in der "Bücherstube an der Martinskirche" , dem Erlebnispark Schloss Thurn sowie an der Abendkasse (ab 18 Uhr) erhältlich. red