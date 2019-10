Vielfalt von Pflanzen und Tieren

Die UWG Untersiemau hat es sich unter anderem auch zur Aufgabe gemacht, auf Wege zu blühenden Gärten und Landschaften als Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen hinzuweisen. Bienen, Hummeln, Schmetterlinge & Co. sind unersetzlich. Auf Feldern und Wiesen, öffentlichen Flächen und in Gärten blüht es immer weniger. Darauf will die UWG mit Silvia Unger als Referentin vom Netzwerk Blühende Landschaften Antworten geben. Der Vortrag findet am Mittwoch, 23. Oktober, ab 19 Uhr, im evangelischen Gemeindezentrum Untersiemau statt. Der Eintritt ist frei. red