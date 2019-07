"Vielfalt und Einheit" in der Synagoge

Seit Samstag ist in der Kronacher Synagoge die Ausstellung "Vielfalt und Einheit" zu sehen. Die Kronacher Patchwork- und Quiltgruppe zeigt dabei erneut textile Kostbarkeiten.

Seit 17 Jahren frönt die Kronacher Patchwork- und Quiltgruppe ihrem wunderbaren Hobby mit monatlichen Treffen im evangelischen Gemeindehaus. Bereits drei Mal öffneten die kreativen Damen ihr "Schatzkästchen" textiler Kostbarkeiten, um diese bei Ausstellungen einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Seit der letzten Ausstellung im Jahr 2015 war die Gruppe erneut sehr fleißig und es entstand wiederum eine Reihe beeindruckender Unikate. Eine Auswahl davon sind bis zum 14. Juli in der Kronacher Synagoge zu sehen. Einige der gezeigten "Schönigkeiten" aus Stoff enthalten diesmal auch nicht-textiles Material. In den anderen sind mindestens zehn verschiedene Textiltechniken verwendet. Daher steht die Ausstellung unter dem Motto "Vielfalt und Einheit".

Eröffnet wurde diese von Brigitte Gesell, die sich über den großen Zuspruch freute. In ihrer Einführung kam sie auf den Ursprung von Patchwork und Quilten zu sprechen, die ihren Anfang im Amerika des 19. Jahrhundertes gefunden hatten. Bereits damals übte man diese Volkskunst gerne in Gemeinschaft aus. "Die Gemeinschaft beflügelt die Kreativität und so entstand eine Vielfalt von Mustern, die alle einen speziellen Namen haben", erläuterte Gesell. 2002 gründete sie schließlich die Kronacher Patchwork- und Quiltgruppe. hs