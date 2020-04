Frensdorf 22.04.2020

Kommunalwahl

Vielfalt prägt den Frensdorfer Gemeinderat

Acht Wählergruppierungen wetteiferten in der Gemeinde Frensdorf am 15. März um Mandate im Gemeinderat. Erstmals traten in Frensdorf eine Liste von Bündnis 90/Die Grünen sowie die neue Wählergruppe "In...