Vielfältige Themen von Digitalisierung bis Tourismus

Unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder veranstaltet der Deutsche Wasserstraßen- und Schiff-fahrtsverein Rhein-Main-Donau e.V. (DWSV) am 4. und 5. Juli den 2. Bayerischen Wasserstraßen- und Schifffahrtstag in Bamberg.

Ziel der Veranstaltung ist, alle Akteure rund um die Wasserstraße (Schifffahrt, Häfen, Verlader, Unternehmen, Kammern, Verbände, Tourismus, Politik, Verwaltung, Kommunen), zu versammeln, um diese miteinander zu vernetzen, Anstöße zur Weiterentwicklung der Wasserstraße zu geben und der Öffentlichkeit die Bedeutung der Wasserstraße zu vermitteln.

Die Veranstaltung startet am Mittwoch, 4. Juli, mit einem Get Together für Alle, die den Vorabend nutzen wollen, um in entspannter Atmosphäre direkte Kontakte zu Branchenexperten und Entscheidern zu knüpfen.

Am Freitag, 5. Juli, stehen nach der Eröffnung durch DWSV-Vorsitzenden Michael Fraas Fachforen mit folgenden Themen im Fokus: Innovation und Digitalisierung, Bedeutung der Wasserstraße für Schifffahrt und Wirtschaft, Personenschifffahrt und Tourismus, Optimierung von Infrastruktur und Verkehr, Forum V: Netzwerk GEMainSAM - Initiative zur synergetischen Vernetzung und Stärkung der Zusammenarbeit der Akteure am Main. Die Teilnehmer können aus zwei Fachforen auswählen. Weitere Details zum Programm gibt es online unter https://www.schifffahrtsverein.de/info-2-bayerischer-wasserstrassen-und-schifffahrtstag-am-04-05-07-2019-in-bamberg/

Im Plenum wird ab 12 Uhr die Bayerische Staatsministerin für Gesundheit, Melanie Huml, sprechen und es werden die Schlussfolgerungen aus den Fachforen gezogen. red