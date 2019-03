Vielfältige Gerichte aus Hackfleisch

Das BBV Bildungswerk im Bezirk Oberfranken bietet einen Hackfleisch-Kochkurs im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Bamberg, an. Veranstaltungen des BBV Bildungswerkes sind grundsätzlich für jedermann zugänglich. Alle Interessierten, auch Nichtlandwirte und Privatpersonen, sind willkommen. Der Kurs findet statt am Montag, 8. April, 18 Uhr in der Schulküche im AELF, Schillerplatz 15. Der Vielfältigkeit von Hackfleischgerichten sind fast keine Grenzen gesetzt. Anmeldung bitte bis spätestens 1. April unter www.bildung-beratung-bayern.de oder direkt bei Ernährungsfachfrau Karin Uri, Telefon 09548/981028 oder E-Mail: karin.uri@gmx.de. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. red