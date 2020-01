Vielfache Blutspender ausgezeichnet

Ein erfreuliches Ergebnis wurde beim jüngsten Blutspendetermin des Bayerischen Roten Kreuzes in der Schulturnhalle erreicht: An der Aktion, die seit über 40 Jahren in Stockheim stattfindet, beteiligten sich 86 Spender, vier wurden abgelehnt. Die Betreuung hatte die BRK-Bereitschaft Stockheim mit neun Aktiven unter der Leitung von Heidi Beez. Jennifer Zipfel (Burggrub), Vanessa Gremer (Haig), Dirk Kreul (Burggrub) und Hanna Ponsel aus Schneckenlohe wurden als Erstspender begrüßt. Zum Kreis der Spitzenspender zählten Matthias Neubauer, Stockheim, Nicole Büsch, Stockheim, und Georg Gremer, Haig, die sich bereits 25-mal "anzapfen" ließen. Auf zehn Termine brachte es Jeanette Rohland aus Stockheim. Dreimal spendeten Markus Angles, Haig, Isabell Zipfel, Burggrub, und Carola Lenker, Stockheim. In einer Feierstunde des BRK-Kreisverbandes Kronach werden langjährige Spender ausgezeichnet. Der nächste Blutspendetermin ist am Freitag, 24. April, in der Schulturnhalle. red