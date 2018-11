Vieles dreht sich um die Kulturfabrik

Am Mittwoch, 28. November, um 18 Uhr, findet in der Fortuna Kulturfabrik die Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule, Jugend, Familie, Senioren, Soziales und Bildung statt. Es geht unter anderem um die Gestaltung der Außenanlagen der Kulturfabrik und des Innenhofes. Gesprochen wird auch über die konzeptionelle Weiterentwicklung, den Eintritt in den Music-Streaming-Dienst sowie über die Klimatisierung des Arbeitsbereiches in der Stadtbücherei. Es schließt sich eine Bürgerfragestunde an. red