Eppenreuth vor 18 Stunden

eppenreuth.inFranken.de Helene Frisch feierte einen besonderen Geburtstag.

Viele Wünsche zum 100.

Zum 100. Geburtstag von Helene Frisch im Grafengehaiger Ortsteil Eppenreuth gaben sich die Gratulanten die Klinke in die Hand. Geboren und aufgewachsen ist die Jubilarin in Haynau im Kreis Goldberg in...