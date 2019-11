Viele unterschiedliche Lichtobjekte aus Filz zu bestaunen

Seit mehr als zehn Jahren gibt es in Königsberg Filz & Funkel, ein kleines Geschäft, in dem es unter anderem Accessoires aus Filz gibt. Hier werden auch in Filzkursen Werkstücke hergestellt. Ergebnisse des gemeinsamen Filzens, das echte körperliche Arbeit, Kreativität und Ausdauer verlangt, wurden am vergangenen Wochenende in der Ausstellung "Winterlich(t)" vorgestellt.

Der Werkstoff beim Filzen ist Wolle. "Ein Werkstoff, der vielfältige, spannende Möglichkeiten der kunsthandwerklichen Gestaltung für uns bereithält und jedem von uns die Freiheit schenkt, auf dem Weg zur Entstehung eines Werkstücks seinen eigenen Stil zu entdecken oder zu entwickeln. Und es ist immer ein kleines Abenteuer, nicht so genau zu wissen, wie das Resultat sein wird", meinte Nadine Schloßbauer bei der Einführung in die Ausstellung, in der viele unterschiedliche Lichtobjekte zu bestaunen waren.

Eröffnet wurde die Ausstellung durch Rotraut Arnold, die es verstand, mit Gedichten und Erzählungen die Augen und Sinne der Teilnehmer für die verschiedenen Objekte zu öffnen. sn