Viele Umweltsünder an der Wiesent

Wie schon in den Vorjahren setzen sich auch diesen Sommer wieder zahlreiche Autofahrer über das Einfahrtsverbot insbesondere zum Holländerwehr in Pretzfeld hinweg und parken in den Wiesen des Landschaftsschutzgebietes. Allein am vergangenen Sonntag wurden daher über 25 Fahrzeuge zur Anzeige gebracht, deren Halter nun ein Verwarnungsgeld von 30 Euro zugestellt wird. Auch an anderen Örtlichkeiten rund um die Wiesent wird die Polizei Ebermannstadt das Einfahrverbot außerhalb land- und forstwirtschaftlicher Zwecke überwachen und Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten. Angesichts ausgetrockneter Wiesen bestehe zudem bei den abgestellten Fahrzeugen mit heißgelaufenen Motoren und Katalysatoren eine erhöhte Brandgefahr.