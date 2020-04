Viele Tüten voller Glück

Mit ihrer Aktion "Eine Tüte Glück" hatte Alexandra Bilko-Pflaugner vom Coaching-Haus in Wülfershausen bereits im vergangenen Jahr eine Wohltätigkeitsaktion gestartet. Gemeinsam mit befreundeten Unternehmen in der Region wollte sie den Kunden mit motivierenden Karten und Taschen ein Lächeln schenken und hilfsbedürftigen Organisationen eine Freude bereiten. Dazu wurden zwei Wohnzimmerkonzerte organisiert und die Einnahmen des Seminars "Emotionen sehen, Menschen verstehen" gingen zu 100 Prozent an den guten Zweck. Jetzt fand die Scheck-Übergabe statt, digital.

Insgesamt kamen bei der Aktion 1600 Euro zusammen, die zu gleichen Teilen an das "Netzwerk für soziale Dienste" in Münnerstadt und Salz sowie an die Stiftung "Tierheim Wannigsmühle" übergeben wurden. Natürlich hätte Bilko-Pflaugner mit ihrem Team gerne einen freudigen Anlass zur Übergabe gewählt, doch die Corona-Krise bringe sowohl das Netzwerk als auch das Tierheim in eine herausfordernde Situation. "Deshalb haben wir die Übergabe schnell und vor allem digital durchgeführt, damit das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird", so Bilko-Pflaugner.

"Gerade jetzt in der Corona-Krise braucht es die Ausschüttung der Charity-Aktion, da die Kinder durch den Schulausfall länger in den Wohngruppen sind und die Pädagogen somit mehr anbieten müssen, um mit den einhergehenden Spannungen umzugehen." Im Tierheim Wannigsmühle seien derzeit keine Vermittlungen von Tieren möglich, Veranstaltungen und Feste, die zur Finanzierung des Tierheims beitragen, können nicht stattfinden. Das Tierheim müsse sich ohnehin hauptsächlich über Spenden finanzieren, bei gleichbleibenden Fixkosten. "Die können das Geld gerade richtig gut gebrauchen", so die Wülfershäuserin.

Christina Wirsching vom Tierheim Wannigsmühle zeigte sich begeistert von der Aktion und dankte im Namen von Ursula Böhm bei der Scheckübergabe. Charlie Friedel vom Netzwerk für soziale Dienste war berührt bei der Übergabe und versprach, das Geld im Sinne der Jugendlichen einzusetzen. Die Aktion "Eine Tüte Glück" läuft indes weiter. mbt