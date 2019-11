Viele Themen beim VR-Gesundheitsabend

Die Raiffeisenbank Obermain Nord hält gemeinsam mit der Akademie für Gesundheitsförderung (AGF) und dem Wirtschaftsforum Obermain Jura den VR-Gesundheitsabend ab. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 4. Dezember, um 19 Uhr in der Grundschulturnhalle in Altenkunstadt (Baiersdorfer Straße 8 bis 10) statt. Das Spektrum der Themen reicht von Unverträglichkeiten von Lebensmittelinhaltsstoffen über die Zunahme von Virusinfektionen und Tumor-Erkrankungen. Die AGF und ihre Veranstaltungen werden ehrenamtlich organisiert. Informationen zu den Referenten des Abends finden sich unter www.rbobermain.de/gesundheit. red