Viele Stunden investiert

Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Jahresversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Altenbanz im Gasthof "Geuß". Vorsitzender Jürgen Hagel lobte das Jahresprotokoll von Schriftführerin Carmen Krick und die hervorragende Kassenführung.

Beisitzerin Annette Moritz verzichtete auf eine erneute Kandidatur.

Bei seinem Rückblick auf das Jahr 2018 ging Vorsitzender Jürgen Hagel auf zahlreiche Arbeitseinsätze und Veranstaltungen ein. Neben der alljährlichen Aktion "Zamm geht's" wurden viele Stunden am Kinderspielplatz und für die Obstbaumpflege investiert.

Sein besonderer Dank galt den Frauen und Männern, die sich um den Blumenschmuck im Ort kümmerten.

Für Jung und Alt habe man den Dorf- und Kinderfasching, das Grillfest und Kinderaktionen organisiert. Ein Höhepunkt sei wieder die Apfelmostaktion gewesen, bei der Erwachsene und Kinder gemeinsam "ihr" Obst in der Kelterei in Rossach veredelten. In seinem Ausblick betonte Jürgen Hagel, dass die Arbeitseinsätze wieder mit den Baumschnitten und der Instandsetzung der öffentlichen Grünflächen im Ortsbereich beginnen.

In diesem Jahr sollen die Einsätze im Frühjahr mit der Unterstützung des Kreisfachberaters Michael Stromer etwas intensiviert werden, damit auch heuer beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" wieder ein Platz in den vorderen Reihen belegt werden kann.

Vorträge werden in Zusammenarbeit mit dem Frauenbund angeboten und besucht. jh