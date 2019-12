Viele sehenswerte Filme

Der Clubwettbewerb beim Film- und Videoclub Bamberg war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. Dieses Mal galt es, sich für das Landesfilmfestival Franken am 8./9. Februar in Ansbach zu qualifizieren.

Alois Rudhart stellte sich mit seinem Erstlingswerk "3 Tage auf einem Hausboot in Srinagar" (Kashmir/Indien) der Jury.

"Lake Garda", ein zweiminütiger Beitrag von Christian Schöfer, erhielt einen 3. Preis, ebenso wie sein Beitrag "Showreel" und der Teaser "One week in Ireland". Für seinen Streifen "Eine Woche in Irland" erhielt Schöfer einen 2. Preis. Einen weiteren 2. Preis erhielt der bekennende Basketballexperte schließlich für seine Reportage "Ball Brothers in Bamberg".

Nachwuchsfilmer Niklas Schöfer durfte sich für seinen Beitrag "Wald" ebenso über einen 2. Platz freuen.

Jens Schirrmeister - in diesem Jahr nach Irland ausgewandert - wurde für seinen Film "The Spirit of Ireland" mit einem 1. Preis ausgezeichnet. Er entführt in einfühlsamen mystischen Sequenzen in das Land der Trolle, seiner neuen Heimat. Stimmungsvolle Bilder, getragen von Musik, untermauern das mystische Gefühl von Irland.

Dominik Helmich erhielt für seinen Spielfilm "Rot ist Gelb" den 1. Platz mit der höchsten Wertung und wurde gleichzeitig zum Publikumsliebling gewählt.

Junge Menschen versuchen die Welt immer wieder mit neuen Ideen zu verändern, was grundsätzlich ja nicht negativ sein muss. Nur wenn dann in den ganzen Wirrwarr keiner mehr den Durchblick hat, scheint es vielleicht doch sinnvoller, wieder zu den alten Strukturen zurückzukehren, bevor man im Chaos versinkt. Gute Idee, filmisch sehr gut in Szene gesetzt. Ein Film zum Nachdenken.

Die Filme "Ball Brothers in Bamberg", "Rot ist Gelb", "Eine Woche in Irland", "Wald", "The Spirit of Ireland" und "Showreel" werden den Film & Video Club Bamberg e.V. beim "Landesfilmfestival Franken" würdig vertreten, so die Abschlussworte des Clubleiters Reinhold Pflaum. red