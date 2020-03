Viele neue Gesichter

Die Grabenkämpfer früherer Jahre will man in Breitbrunn vergessen machen, und so haben die verschiedenen Gruppierungen in der Gemeinde für die Wahl am Sonntag nur eine Liste aufgestellt, die sich Bürgergemeinschaft (kurz BG) nennt. Bislang waren vier Gruppierungen in dem 13-köpfigen Gremium vertreten

Die neue Bürgermeisterin Ruth Frank, die sich auf lokaler Ebene vor keinen parteipolitischen Karren spannen lassen will, bekommt es in den kommenden sechs Jahren mit einem relativ jungen Gemeinderat zu tun, der sich wie folgt zusammensetzt: Georg Kundmüller, Thomas Schlee, Andreas Fösel, Frank Fella, Margit Lang, Dunja Viernekäs, Erwin Hild, Cynthia Derra, Anna Reich, Manfred Wolf, Stefan Greul sowie Hanna Sorgenfrei und Sebastian Kirchner gehören dem Rat an.

Damit sind mit Georg Kundmüller, Martin Wolf und Frank Fella im neuen Ratsgremium nurmehr drei der etablierten Gemeinderäte vertreten. eki