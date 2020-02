Viele Lehrgänge besucht

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr standen die Berichte des Vorsitzenden und des Kommandanten im Vordergrund. Schriftführerin Julia Rollinger verlas den Jahresrückblick und Kassier Ludwig Weis berichtete über die finanzielle Situation des Vereins. Hierbei wies Weis auf das schlechte Wetter beim Sommernachtsfest hin und den damit mäßigen Festbesuch.

Vorsitzender Florian Zurek blickte in seinem Bericht auf die geselligen Ereignisse zurück. So beteiligte sich die Ortswehr am Faschingszug sowie am Pfarr- und Erntedankfest in Uetzing. Das Vereinsleben wurde durch den Feuerwehrstammtisch sowie durch das Sommerfest am "Wilhelm-Kerner-Brunnen" in Serkendorf bereichert. Erstmals stellte man wieder einen Kirchweih-Baum in Weisbrem auf. Dank richtete Zurek an die Familie Dinkel für die Pflege der Außenanlagen der Ortswehr.

Monatlicher Stammtisch

In seinem Ausblick auf 2020 erklärte Vorsitzender Zurek, dass es kein Sommerfest geben wird. Durch kleine Veranstaltungen werde die Kameradschaft gepflegt, hierzu werde sicherlich auch der monatliche Stammtisch beitragen. Im Juli werde man anlässlich der Kirchweih wieder einen Kerwes-Baum aufstellen.

Kommandant Christian Dinkel berichtete, dass die Feuerwehrleute aus den "oberen Dörfern" zu einem Feldbrand bei Weisbrem sowie zu einem Traktorbrand zwischen Serkendorf und Lahm gerufen wurden. Zudem waren sie bei der Feuerwehraktionswoche in Stublang mit eingebunden. Auf Kreisebene nahmen Angehörige der Wehr an verschiedenen Lehrgängen teil. So schlossen Nico Dinkel und Tim Dinkel die Maschinisten-Prüfung mit Erfolg ab. Zu Atemschutzgeräteträger ließ sich Nico Dinkel ausbilden und Lukas Grießer besuchte mit Erfolg einen Digitalfunk-Lehrgang. Am Erdgas-Lehrgang in Lichtenfels nahm Nico Dinkel teil.

Ausbildung in Uetzing

Aktuell leisten bei der Feuerwehr Serkendorf 26 Personen aktiven Dienst. Christian Dinkel lobte die gute Zusammenarbeit mit der Uetzinger Wehr, denn die aktuell vier Serkendorfer Jugendlichen werden dort ausgebildet. Neben den normalen Übungen stehe für 2020 wieder das Ablegen der Leistungsprüfung im Löscheinsatz an, erklärte er.

Grußworte der Stadträte Stefan Dinkel (Serkendorf) und Manuel Schrüfer (Uetzing) schlossen sich an. Markus Krappmann, Vorsitzender des Musikvereins Uetzing-Serkendorf, erinnerte daran, dass das 50. Jubiläum an Pfingsten anstehe und dass Helfer willkommen sind. Für den Festsonntag wünscht sich Krappmann, dass die Feuerwehrleute aus den "oberen Dörfern" an der Kirchenparade teilnehmen.

Gute Zusammenarbeit

Der Uetzinger Kommandant Thomas Schwarz lobte die gute Zusammenarbeit mit der Nachbarwehr und lud die Kameraden zur Teilnahme an der HL-Leistungsprüfung am 26. September ein. 2023 wird die Uetzinger Wehr ihr 150. Jubiläum feiern. Als voraussichtlicher Termin nannte er den Zeitraum vom 11. bis 15. Mai. Gerd Klemenz