Viele Kreuze und eine neue Bibel

Wenn am Sonntag vor Ostern das Heimatmuseum in Poppenlauer wieder öffnet, ist der Gekreuzigte dort schon allgegenwärtig. Ist auch das Heimat- und Vorgeschichtsmuseum des Marktes Maßbach wahrlich kein Kirchenmuseum, so haben doch unzählige Kreuze, als Teil der Geschichte und einst Ausdruck tiefer Frömmigkeit, ihren Platz dort gefunden. Im Museum wurden sie in die einzelnen "Lebensräumen" integriert.

Der Korpus Christi wurde zum Teil aufwendig aus Holz geschnitzt, aus Metall gegossen oder Porzellan gefertigt. Gleiches gilt für die Standkreuze, die einst die kleinen Hausaltäre zierten, und an denen sicher so manches Stoß- oder Dankgebet gesprochen wurde.

Wurde das Kreuz, an dem Jesus starb, Symbol für die ganze Christenheit, so war es doch für die damaligen Römer jenes Instrument, durch das die Aufrührer und Rebellen hingerichtet wurden. Zum Glück, denn welch makaberer Gedanke, wenn man damals Jesus erhängt hätte, stünde dann überall in den Kirchen ein Galgen? Sei es drum, Symbol hin oder her, das Wichtigste ist das Wort, die Botschaft, die Jesus allen Menschen gebracht und alle Zeit überdauert hat.

Familien-Bibel gestiftet

Dieses Wort, niedergeschrieben in der Bibel, hat in wertvollster Form und nun ganz neu ebenso seinen Platz im Museum gefunden. 70 Jahre verheiratet, ihre "Gnaden-Hochzeit", nahmen Ernst und Dorothea Schlegelmilch aus Volkershausen zum Anlass, die in ihrem Familienbesitz befindliche wertvolle, voluminöse Luther-Bibel dem Heimatmuseum des Marktes Maßbach zu stiften. Die Inschrift der Bibel: "Die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. Wie solche von Herrn Doctor Martin Luther im Jahr Christi 1522 in unsere deutsche Muttersprache zu übersetzen angefangen, und 1534 zu Ende gebracht. Und mit Römisch- Kaiserl- und Churfürstl. Sächsischen allergnädigsten PRIVILEGIIS, in Nürnberg von Johann Andreä Endterischen ANNO MDCC LV (1755) gedruckt wurde". Mögen dort viele Museumsbesucher in Ehrfurcht vor dem Wort Gottes innehalten.

Geöffnet ist das Museum am Sonntag, 14. April, von 14 bis 18 Uhr, wie immer am zweiten Sonntag im Monat. red