Viele Kirchengemeinden senden online

Der Dekanatsgottesdienst zum Karfreitag mit Pfarrer Peter Brünnhäuser und Pfarrer Stefan Schleicher wird über YouTube und Facebook gesendet. Der Karfreitagsgottesdienst mit Pfarrer Gerhard Bauer ist ebenso im Internet eingestellt.

Am Karfreitag erklingt jeweils eine Glocke der Nikolai-, Spital- und Petrikirche um 15 Uhr zur Todesstunde Jesu am Kreuz. In normalen Zeiten schweigen am Karfreitag die Glocken als Zeichen der Trauer. In Coronazeiten will die Kirchengemeinde durch das Geläut gerade zum Ausdruck bringen, dass Christus am Kreuz für die Menschen gestorben ist und den Tod überwunden hat.

Am Ostermorgen spielen einzelne Bläser vom Kirchturm der Petrikirche. In der Petrikirche und in der Spitalkirche werden am Ostermorgen die Osterkerzen entzündet. Wer sich das Osterlicht abholen möchte, ist eingeladen, mit einer Laterne oder einem Kerzenwindlicht vorbei zu kommen und an der Osterkerze zu entzünden. Die Petrikirche ist ab 6.30 Uhr geöffnet.

Der Dekanatsgottesdienst zum Ostersonntag mit Pfarrer Michael Schäfer und Pfarrer Ulrich Winkler wird auf YouTube zu sehen sein. Stadtpfarrer Hans Roppelt und Dekan Thomas Kretschmar senden einen ökumenischen Video-Ostergruß auf Facebook und Youtube. Am Ostersonntag erklingen um 10 Uhr die Glocken der Kulmbacher Stadtkirchen in ökumenischem Einklang für zehn Minuten.

In der Auferstehungskirche ist zusätzlich um 12 Uhr das volle Geläut für zehn Minuten zu hören. Außerdem blasen einige Posaunenchormitglieder schon um 9.30 Uhr österliche Choräle von der Terrasse des Gemeindehauses. Die Auferstehungskirche ist täglich von 8.30 bis gegen 18 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag brennt die Osterkerze. Kleine Kerzen liegen für jeden Besucher bereit, dazu die Osterpredigt von Pfarrer Hermann Thamm. Wer die kleine Osterkerze brennend mit nach Hause nehmen will, sollte ein Behältnis, wie zum Beispiel eine Laterne oder ein Glas mitbringen.

Die Kreuzkirche in der Siedlung ist täglich von 9 bis 18 Uhr zum Gebet geöffnet. Gebete und Texte zur persönlichen Andacht liegen auf und können mitgenommen werden. Am Sonntag und Montag können Gläubige eine Osterkerze am Osterlicht entzünden und mit nach Hause nehmen und vielleicht auch dem Nachbarn, der nicht kommen kann, eine Freude machen.

Auch katholische Kirchen dabei

Auch einige Gottesdienste in der Pfarrkirche St. Hedwig werden live auf der Facebook-Seite von St. Hedwig Kulmbach übertragen. Sie können später auf der Homepage www.katholisch-in- kulmbach.de und auf YouTube angesehen werden. Es handelt sich um die Messfeier vom letzten Abendmahl Jesu heute um 19 Uhr, die Feier vom Leiden und Sterben Jesu am Karfreitag um 15 Uhr (mit Passionsgeschichte und Kreuzverehrung) und die Messfeier am Ostersonntag um 9.30 Uhr. Dabei werden die Osterkerzen der katholischen Kirchen Unsere Liebe Frau und St. Hedwig in Kulmbach, St. Maternus Motschenbach, St. Marien Thurnau und Neudrossenfeld und St. Antonius Mainleus gesegnet. Sie brennen am Ostersonntag und am Ostermontag von 12 bis 18 Uhr in diesen Gotteshäusern. Daran können kleine Kerzen angezündet und mit nach Hause genommen werden.

Übertragen werden ferner die Messfeier am Ostermontag um 9.30 Uhr und die Messfeier mit eucharistischer Anbetung am Dienstag nach Ostern um 19 Uhr in St. Hedwig. Beichtgelegenheiten sind am Karfreitag um 9 Uhr in den Pfarrkirchen Unsere Liebe Frau und St. Hedwig. Die Beichten finden jeweils in der Sakristei statt, so dass alle behördlichen Auflagen zur Ansteckungsvermeidung eingehalten werden können. red