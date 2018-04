Viele Jahre ein Aktivposten und Mäzen des Ortes: Hubert Reichert ist tot

Der angesehene Mitbürger Hubert Reichert aus Steinach ist tot. Er ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Es ist ein großer Verlust für das Dorf und seine Randgemeinden. Hubert Reichert wurde im Mai 1937 in Steinach an der Saale geboren. Die Kriegswirren und der Totalschaden des Elternhauses haben sein Leben geprägt. Nach seinem Schulbesuch erlernte er Elektroinstallateur im elterlichen Handwerksbetrieb für Haustechnik Elektro-, Gas- und Wasserinstallation, Spenglerei und Blitzschutzbau.

Schon in jungen Jahren legte er an der Elektro-Fach-Schule in Oldenburg die Meisterprüfung ab. Mit seiner Frau Berta hat er den Handwerksbetrieb ständig erweitert. 1967 legt Hubert Reichert weitere Meisterprüfungen für Gas- und Wasserinstallateur und Spengler ab. Durch sein vielseitiges handwerkliches und kaufmännisches Geschick war es ihm möglich, bei vielen Altbaubesitzern nicht nur bis zu acht verschiedene Berufe gleichzeitig auszuführen, sondern als besonderen Service auch noch zinsloses Geld vom Staat für die Renovierungsarbeiten zu beschaffen. Weit über 200 Hausbesitzer konnten davon profitieren.

Ab 1980 wurde ein zweites Standbein neben der Haustechnik geschaffen. Hubert Reichert gründete ein zweites Unternehmen für Gesundheitstechnik mit Sauna, Whirlpool, Besonnungsgeräten, Schwimmbadbau usw.. Mit diesem Geschäftszweig war Hubert Reichert für viele Jahre Marktführer in der Region. Durch den Erfolg war es möglich, in Bad Kissingen mehrere Wohnanlagen zu erstellen. Auch hierbei wurden bis zu zehn verschiedene Handwerksberufe in Eigenregie ausgeführt.

Schon in jungen Jahren wurde Hubert Reichert in fast allen Ortsvereinen Mitglied. Dass er diese immer wieder sponserte und unterstützte war für ihn eine Selbstverständlichkeit. So gründete Hubert Reichert mit seiner Frau trotz einiger Widerstände aus dem Männerchor, mit einem gutem Startkapital, den Frauenchor. Dieser ist seit vielen Jahren beim Gesangverein zwischenzeitlich der dominierende und größte Chorteil.

Auch bei der Gründung des CSU-Ortsvereins 1966 war er sofort dabei. Hier führte er über 31 Jahre die Vereinskasse. Im kirchlichen Bereich war Reichert für eine Periode im Pfarrgemeinderat. Er kaufte die alte Kirchenturmuhr, die eine Glockenbaufirma entsorgen wollte. Reichert rettete so die alte Uhr für die Gemeinde durch einen amtlichen Dauerleihvertrag. Bei der Kirchenrenovierung 2006 spendete er den Hauptaltar. Mit einer Bausteinaktion sammelte Reichert zusätzlich mehrere Tausend Euro in Eigenregie für diesen Zweck und reduzierte hierdurch den Schuldenstand.

Im Friedhof war er der Initiator und Planer der Urnenwand. Und auch für die Verschönerung des Ortsbildes hat er sehr viel beigetragen. So hat er z.B. in der Federgasse ein kleines Denkmal mit einer anmutigen Gänseliesel platziert. Sie soll an die Kriegszeit erinnern, als ein Großteil der Dorfbewohner ihre Gänse über die Federgasse zum Bach am Rösele brachten.



Gefragter Ratgeber und Helfer

Für viele Bürger war Hubert Reichert in vielen Bereichen ein gefragter Ratgeber und Helfer. Für ihn war es während seines ganzen Lebens wichtig, dass Zusammengehörigkeitsgefühl und Harmonie im Ort eine wichtige Rolle spielen. Der Trauergottesdienst findet in der Pfarrkirche in Steinach am Dienstag, 10. April, um 14.30 Uhr mit anschließender Urnenbeisetzung im Familiengrab statt. red