Viele Jahre als Gemeinderat engagiert

Hans Hempfling aus Burggrub feierte 85. Geburtstag. Der Jubilar ist in Burggrub geboren, ist aber als Kind bei den Großeltern in Bächlein aufgewachsen. Erst bei Arbeitsantritt bei der Firma Eversberg in Burggrub kam er in seinen Geburtsort zurück und zeigt seither große Verbundenheit zu seiner Heimat.

In seinem langen beruflichen Leben von über 48 Jahren war er bei drei Arbeitgebern beschäftigt. Davon war er über 22 Jahre im Dienste des Freistaates beim Wasserwirtschaftsamt angestellt. 1957 führte er Ehefrau Herta (geb. Hetz) zum Traualtar in der St. Laurentius-Kirche Burggrub, mit der er nunmehr schon seit 62 Jahren Freud und Leid teilt. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Zum Familienkreis zählen heute auch acht Enkel und fünf Urenkel.

Hans Hempfling setzte sich für seine Mitbürger in der Kommunalpolitik ein und war 24 Jahre im Gemeinderat vertreten. Neun Jahre, bis 1975, saß er in der damals noch selbständigen Gemeinde Burggrub im Ratsgremium und von da an, bis 1990, war er im Gemeinderat Stockheim engagiert. Seit über 65 Jahren hält er der Feuerwehr Burggrub die Treue. Der eloquente Jubilar könnte stundenlang von den vielen Wanderungen mit seiner Ehefrau erzählen und von den Urlaubsausflügen nach Südtirol. Beide schwärmen noch von der Schönheit der Berge. Heute gehen die Beine nicht mehr so gut, weshalb er sich auf Sport im Fernsehen konzentriert und die Heimspiele des FC Burggrub besucht. Bürgermeister Rainer Detsch gratulierte im Namen der Bergwerksgemeinde und dankte dem Jubilar für seinen ehrenamtlichen Einsatz. eh