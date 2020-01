Viele Infos für Eltern

Die Geschwister-Gummi-Stiftung veranstaltet am Mittwoch, 5. Februar, in der Reihe "fit für kids" einen Elternabend unter dem Titel "Entwicklungsaufgaben für Kinder von sechs bis zwölf Jahren". Er beginnt um 19.30 Uhr im Familientreff in Kulmbach, Negeleinstraße 5. Anmeldungen sind auf der Homepage www.gummi-stiftung.de oder telefonisch unter der Nummer 09221/92920 möglich. Die Kursgebühr ist am Elternabend zu entrichten. red