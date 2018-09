Viele Helfer unterstützen Schwimmbadverein

"Ich denke, man kann seitens der Gemeinde schon sagen, dass man den jährlichen Zuschuss von 5000 Euro nach oben hin anpassen kann", meinte Bürgermeister Ralf Nowak am Mittwochabend bei der Jahresversammlung des Schwimmbadvereins Kraisdorf auf der Terrasse des Freibads. Die anwesenden 26 Mitglieder quittierten Nowaks Vorschlag mit viel Applaus.

Weil der Schwimmbadverein den Betrieb des Freibades ehrenamtlich führt, und das im Auftrag der Gemeinde schon seit dem Jahr 2005, erhält der Verein in jeder Saison 5000 Euro Zuschuss von der Gemeinde. Für die übrigen Kosten muss er selbst aufkommen.

Vorsitzender Olaf Betz hob hervor, dass viele Helfer nötig seien, um den täglichen Badebetrieb aufrechtzuerhalten. Und ohne die Techniker Herbert Schönmann und Dieter Müller "könnten wir das nie machen".

Weil der bisherige Bademeister seinen Dienst quittiert hatte, sei nach langem Suchen der Pfarrweisacher Gemeinderat Christoph Göttel als Badeaufsicht eingesprungen. Allerdings habe Göttel erst die nötigen Voraussetzungen wie die Ausbildung zum Rettungsschwimmer und einen aufgefrischten Erste-Hilfe-Kurs erwerben müssen. So sei das Bad erst mit einmonatiger Verspätung aufgemacht worden. Doch die vergangenen heißen Wochen hätten vom Besucherandrang her vieles wettgemacht.

Mittlerweile habe man ein schlagkräftiges Badeaufsicht-Team: Neben Göttel sorgen Jenny Müller und Andreas Jost aus Kraisdorf und Christian Keßler aus Hafenpreppach für Sicherheit.

Betz erwähnte den Besuch des bayerischen Finanzministers Albert Füracker im Juni in Kraisdorf, als dieser auch das Bad besichtigte. Die Vereinsvertreter der Gemeinde hätten an den Minister einige Fragen zum Vereinsleben und zum Schwimmbad in schriftlicher Form übergeben, doch bis jetzt sei keine zufriedenstellende Antwort aus München gekommen.

Bei den Neuwahlen bestätigten die Mitglieder Vorsitzenden Olaf Betz im Amt. Dieser führt den Verein seit der Gründung vor 13 Jahren. Stellvertreter wurde Bademeister Christoph Göttel, neu im Amt ist Andrea Wolfer als Schriftführerin, Kassiererin bleibt Beate Giebfried. Zu Beisitzern sind Annett Damm, Christian Keßler und Raphael Krug gewählt worden. Kassenprüfer sind Joachim Miener und Stefan Pohley. alc