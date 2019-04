Viele Helfer und viele Gewinner

alexandra kemnitzer Seit 15 Jahren ist das Basarteam der Ebersdorfer Kinderwelt Sankt Laurentius aktiv und hat seither viele Tausend Euro gespendet. "Aus den Basaren des letzten Jahres kam ein stattlicher Betrag zusammen", erklärte bei der Übergabe in der Kultur- und Sporthalle Sabine König. Der Gesamtbetrag in Höhe von 8000 Euro konnte im Anschluss an den diesjährigen Frühjahrs-Erwachsenenbasar übergeben werden.

Die Kindertagesstätte Sankt Laurentius erhielt für die neue Kinderbücherei 1500 Euro. "Wir stehen in den Startlöchern für unsere Kinderbücherei und können das Geld deshalb sehr gut gebrauchen, um noch weitere Bücher anzuschaffen", berichtete stellvertretende Leiterin Patricia Morgenthum. Somit solle allen Kindern der Zugang zu Büchern und zum Lesen ermöglicht werden. Ansprechpartnerin für die Kinderbücherei ist Sabrina Görtler. Außerdem wird der Elternbeirat mit eingebunden.

Für ihre Jugendarbeit erhielten jeweils 500 Euro: SC Sylvia Ebersdorf (Fußball und Tischtennis), VFL Frohnlach, SC Großgarnstadt, RSV Frohnlach, Säraspo Frohnlach (Kinder), Turnverein Ebersdorf (Handball, JuJutsu, Turnen), Feuerwehr Ebersdorf, Jugendrotkreuz Ebersdorf, SV Großgarnstadt, BSC Team Work (Volleyball).

Um dem Team auch etwas zurückzugeben, bot von der Ju-Jutsu-Abteilung des Turnvereins Ebersdorf Stephan Reich einen kostenlosen Schnupperkurs in Selbstverteidigung an. "Damit wollen wir euch für euren Einsatz danken", betonte der Abteilungsleiter. Namens aller anderen Spendenempfänger dankte Gernot Schöpf und zollte dem Team um Sabine König Anerkennung für die viele Arbeit, die hinter jedem einzelnen Basar steckt. Das Engagement des Teams lobte auch Zweiter Bürgermeister Joachim Hassel. "Ich freue mich, dass es in der Gemeinde ein vielschichtiges soziales Engagement gibt und dadurch in der Kommune einiges möglich ist."

Start im Jahr 2004

Im Frühjahr 2004 hatten Mitglieder des damaligen Elternbeirates der Kinderwelt Sankt Laurentius mit einem Helferstab von 20 bis 25 Ehrenamtlichen anfänglich einen reinen Basar für Kindermode ins Leben gerufen. Dieser wurde zweimal im Jahr, im Frühjahr und Herbst, veranstaltet. "Vier Jahre später kam der Basar für Erwachsenenmode dazu", erzählte Sabine König. Seit 2008 veranstaltet das Team somit viermal jährlich einen Basar. Der Erlös aus den Veranstaltungen kam und kommt regelmäßig den Kindern und Jugendlichen der Gemeinde Ebersdorf zugute. Er setzt sich aus 15 Prozent des Umsatzes der verkauften Sachen sowie aus den Einnahmen des Etiketten-, Kaffee- und Kuchenverkaufs zusammen. Zum Kopf des Basarteams gehört neben Sabine König Tanja Bleßin. Bei ihnen laufen die Fäden zusammen. Sie haben von der Terminsetzung, über die Werbung bis hin zur Koordination und Motivation des Helferteams den Überblick und zeichnen sich dafür verantwortlich. Sie werden vom Organisationsteam Elfi Bau, Anja Gottschalk und Birgit Graf unterstützt.

Inzwischen sind für die Basartage von Donnerstag bis Samstag 40 bis 50 fleißige und unermüdliche Helfer und einige Kuchenbäcker im Einsatz. Diese unterstützt auch die Kinderwelt Sankt Laurentius. Alle Ehrenamtlichen sind unbezahlbare Unterstützer, weshalb die Verantwortlichen und das Organisationsteam ihre Arbeit zu schätzen wissen. "Denn alleine wären solche Veranstaltungen nicht durchführbar", ist sich König sicher. Für, während und nach den Basaren werden immer viele Hände gebraucht.

Das Basarteam dankte aber auch den Vereinen, die für den Basar mit ihrem Training ausweichen oder es gar absagen. Um dem Team die Arbeit zu erleichtern, stellt die Familie Pecher ihren Kleinbus zum Transport der vielen Kleiderständer, Kleiderbügel und sonstigen Utensilien kostenlos zur Verfügung.

Am 13. April (10 bis 16 Uhr, Kultur- und Sporthalle) wagt das Basarteam ein neues Projekt mit dem 1. Ebersdorfer Mädelsflohmarkt nur für Mädchen und Frauen. Jungen und Männer sind als Begleiter und Berater jedoch herzlich willkommen. Übrigens: Kuchenspenden werden gerne am Flohmarktsamstag ab 8.30 Uhr entgegengenommen.