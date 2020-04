Viele greifen zur Schere

In der Geschwister-Gummi-Stiftung ist man derzeit sehr fleißig. Ob in der Wohngruppe, der Jugendwerkstatt oder in der Verwaltung: Menschen aus den Einrichtungen, Mitarbeitende und Ehrenamtliche nähen gerade Mund-Nase-Bedeckungen, die stilvoll und frühlingshaft sind.

In der Nähstube der Jugendwerkstatt entstanden allein in den ersten drei Tagen rund 350 Masken, die Frauen und Männer in den Seniorenheimen der Diakonie Kulmbach nutzen werden. Auch die 17-jährige Leonie aus der Mädchenwohngruppe Mikado hat aus eigenem Antrieb heraus schon viele Mund-Nase-Bedeckungen aus Stoff angefertigt, die im Mainleuser Stift getragen werden.

Mitarbeitende der Die Kita gGmbH nähen für die Bewohner der Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung. Zudem helfen viele Ehrenamtliche mit. Die Mund-Nase-Bedeckungen sind für die Bewohnern der Pflegeeinrichtungen und Wohngruppen sowie die Mitarbeitenden in den eigenen Einrichtungen bestimmt. red