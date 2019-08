Viele Gratulanten bei Wilhelm Hannweber

Im Kreise seiner Familie feierte Wilhelm Hannweber aus Haig seinen 90. Geburtstag. Zahlreiche Gratulanten gaben sich ein Stelldichein, unter anderem eine Abordnung der Haiger Feuerwehr. Vorsitzender Benedikt Zehnter und zweiter Kommandant Michael Beetz dankten dem Jubilar für seine 70-jährige Treue zur Feuerwehr. Die Glückwünsche der Gemeinde Stockheim überbrachte Bürgermeister Rainer Detsch. Im Auftrag der Pfarrgemeinde gratulierte Wohnviertelhelfer Wolfgang Beetz.

Neben seiner Frau Pauline gratulierten die Kinder Edeltraud und Robert, die Enkel Daniela und Lorenz sowie Urenkel Anton. Vielen ist Wilhelm Hannweber bekannt, denn er arbeitete lange Jahre bei der Tankstelle Ritter in der Bamberger Straße in Kronach. Zuvor war der Jubilar im Haiger Sandgrubengeschäft tätig. Im Winter arbeitete er etliche Jahre in der Steinkohlengrube St. Katharina.