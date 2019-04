Viele Gottesdienste zu Ostern

Am heutigen Gründonnerstag findet um 18 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl im Betsaal Trieb mit Dekanin Ott-Frühwald und um 19.30 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl in der Johanneskirche Michelau, ebenfalls mit Dekanin Ott-Frühwald, statt. In der katholischen Kirche in Hochstadt beginnt um 17 Uhr ein evangelischer Gottesdienst mit Abendmahl, zelebriert von Pfarrer Matthias Hain. Am Karfreitag ist um 10 Uhr Gottesdienst mit Beichte in der Johanneskirche Michelau. Um 8.45 Uhr wird ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Schwürbitz mit Lektor Thomas Gruber gehalten. red