Viele Glückwünsche für Pfarrer Ahrens

Seinen 60. Geburtstag feierte Pfarrer Peter Ahrens im Kantorat mit vielen - vor allem musikalischen - Gästen. Nachdem Bürgermeister Werner Diersch und Altbürgermeister Oskar Eichner für die politische Gemeinde gratuliert hatten, überbrachten Dekan Thomas Kretschmar und der gesamte Kirchenvorstand mit Vertrauensfrau Christine Diersch an der Spitze die Glückwünsche.

Die erste musikalische Darbietung kam vom Johanneschor unter der Leitung von Thomas Grünke, der sich auch für die angenehme Zusammenarbeit bedankte. Mit "Oh Happy Day" traf der Jugendchor mit Anna Stenglein am Klavier genau den Geschmack des Gospelfans Peter Ahrens. "Eine ganz wichtige Sache im Leben ist die Freude", stellte Karin Schulz, die Leiterin des Posaunenchors, fest und intonierte mit ihren Blechbläsern das "Glorie Halleluja".

Ohne diese musikalischen Vorträge zu schmälern: Den Vogel schossen dann Überraschungsgäste ab, mit denen der Jubilar nicht gerechnet hatte.

Eine Abordnung der Dekanatsjugendkammer im Dekanat Kulmbach hatte zu einer bekannten Melodie einen auf das Geburtstagskind zugeschnittenen Text erarbeitet: "60 Jahre und noch viel mehr, Deinen Humor, ja den schätzen wir sehr. Die schönste Kirche im ganzen Land, die hält der Peter in seiner Hand."

Bereits am Vormittag hatten die Kinder der Kita mit ihrer Leiterin Jacqueline Ramming ein Ständchen gebracht.

Peter Ahrens wurde 1959 in Würzburg geboren und ist 1974 nach Ansbach umgezogen. Nach seinem Abitur 1979 absolvierte er seinen Wehrdienst. Es folgten das Theologiestudium in München, Tübingen und Wien, ein Vikariat in München-Schwabing und 1990 die Ordination.

Die ersten beiden Pfarrstellen trat er bis August 2000 in den Münchener Stadtteilen Harthof und Nymphenburg an, bevor er ab Oktober 2000 die Pfarrstelle der Johanneskirche in Trebgast übernahm. Hier konnte er 2015 auch sein 25-jähriges Ordinationsjubiläum feiern.

Neben seinem Engagement als Dekanatsjugendpfarrer ist er Leiter der örtlichen Diakoniestation und verantwortlich für den Gemeindebrief der vier Kooperationsgemeinden.

Mit seiner Frau Renate hat Peter Ahrens zwei erwachsene Töchter. Dieter Hübner