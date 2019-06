Viele Farbkleckse zieren den Siegerhelm

Ein mit bunten Farbklecksen überzogener Helm ist der Siegerentwurf des Gestaltungswettbewerbes zum Kinder-Fahrradhelm des Landkreises. Der Vorschlag kommt aus der Klasse 4b der Dr.-Roßbach-Grundschule Lichtenfels.

Wie berichtet, hatte die Umweltstation des Landkreises unter allen vierten Klassen für die Gestaltung eines Kinder-Fahrradhelms einen Wettbewerb ausgelobt. Elf Klassen beteiligten sich daran. Michael Stromer, der Leiter der Umweltstation, schätzt die tatsächliche Zahl der Entwürfe auf über 100. Doch konnte jede Klasse nur einen Entwurf für den Wettbewerb einreichen. Die Jury, bestehend aus der Schulamtsleiterin Stefanie Mayr-Leidnecker, Oliver Heublein von der Lichtenfelser Polizei, Walter Mackert von der Verkehrswacht Bad Staffelstein und Stefan Schneyer von der Sparkasse waren begeistert von der Kreativität, die die Arbeiten zeigten. Ob mit Wasserfarben, Buntstift oder in Montagetechnik, ob filigran und mit kleinen Motiven oder kräftig und abstrakt - die Teilnehmer hatten sich viel einfallen lassen. Verkehrsschilder, Bienen, Smileys und sogar Himmelskörper zieren die Vorschläge. Mal waren es die Aspekte der Signalwirkung im Straßenverkehr, mal die Einbeziehung von Umweltthemen oder die Frage, ob der Helm für Mädchen und Jungen gleichermaßen attraktiv ist, die bei der Diskussion in der Jury eine Rolle spielten.

In Abwägung all dieser Aspekte entschied sich die Jury schließlich für den Vorschlag der Klasse 4b der Dr.-Roßbach-Grundschule (Klassenlehrerin Cornelia Kassens), die den Helm mit vielen bunten Farbklecksen gestaltet möchte.

Auf Platz 2 landete der Beitrag der Klasse 4b der Ivo-Hennemann-Grundschule Uetzing, gefolgt von einem Entwurf der Klasse 4b der Grundschule am Markt Lichtenfels. Eine Auswahl der Arbeiten ist als Bildergalerie auf der Homepage der Umweltstation hinterlegt (www.umweltstation-weismain.de). Der Siegerentwurf wird nun grafisch für den Druck aufbereitet und geht anschließend in Produktion. Der Landkreis-Kinderhelm wird zukünftig als Anerkennungspreis an die Besten der Fahrradprüfung in den 4. Klassen ausgegeben red