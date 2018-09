Viele Eltern disziplinlos

Parallel zum Schulbeginn am vergangenen Dienstag, startete die Polizei-Inspektion Ebern verstärkte Überwachungen der Schulwege in ihrem Dienstbereich. Dabei bestätigte sich, dass es gerade in diesem sensiblen Bereich häufig Grund zu Beanstandungen gibt.

Gleich am Dienstagfrüh, wie auch in den folgenden Tagen, rückten Streifen aus und fuhren gezielt die Schulen im Dienstbereich an. Unterstützung erhielten sie durch ein Messfahrzeug der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck. Dieses kontrollierte während des kompletten Vormittags die Geschwindigkeit in Rentweinsdorf in der Hauptstraße. Von 1399 Kraftfahrern mussten 16 beanstandet werden. Der Schnellste fuhr 73 km/h.

Auch die mobilen Streifen stellten Verstöße wie etwa gegen die Gurtpflicht, das Handyverbot oder die Parkvorschriften im Hinblick auf Bushaltestellen und Gehwege fest.

Am Dienstagmorgen zum Schulbeginn und am Mittwochmittag nach Schulende wurde in Ebern in der Georg-Nadler-Straße vor den dortigen Schulen die Geschwindigkeit mit der Laserpistole gemessen. Der "Spitzenreiter" wurde in der 30-km/h-Zone mit 49 km/h gemessen. Die Polizei erinnert hier an die Verpflichtung, an mit Warnblinkanlage in der Bushaltestelle stehenden Bussen im Schritttempo (= 4 - 7 km/h) vorbeizufahren. Am Freitagvormittag wurde die polizeiliche Überwachung der Schulwege im Dienstbereich wiederum durch die Verkehrspolizei ergänzt, die ein Messfahrzeug den Vormittag über in Burgpreppach in der Fitzendorfer Straße vor der Grundschule postierte.

Alle Kinder angeschnallt

Positiv erwähnt die Polizei, dass kein einziger Verstoß gegen die Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Sicherung von Kindern im Auto festgestellt wurde. Insgesamt aber müsse auch festgestellt werden, dass die Überzahl der beanstandeten Verstöße ausgerechnet von Eltern begangen wurden, die ihre Kinder mit dem Auto "nur schnell zur Schule bringen" wollten. pol