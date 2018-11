Viele Einflüsse prägen "Carolin No"

Das Duo "Carolin No" präsentiert am Samstag, 24. November, das Jubiläumskonzert "11 Years of November". Die Musiker Carolin und Andreas Obieglo spielen ab 19.30 Uhr im Rossini-Saal ein facettenreiches Konzert. Das Publikum kann sich an diesem Abend auf Abwechslung freuen: Die Musik von "Carolin No" ist geprägt von der kristallklaren und dennoch samtigwarmen Stimme von Carolin Obieglo, der Virtuosität des Multi-Instrumentalisten Andreas Obieglo sowie den außergewöhnlichen Kompositionen und sensiblen Arrangements der beiden Vollblutmusiker. Ihr Stil orientiert sich in Richtung Singer/Songwriter und zeigt Einflüsse aus Electro, Jazz, Blues und Country. Minimalistisch anmutende Songs stehen neben satten Arrangements mit Blues- und Gospelanklängen. Eleganz paart sich mit Sperrigem, Melancholie mit Lebensfreude. Tickets gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/8048 444, per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) und in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung in Bad Kissingen.

Foto: Daggi Binder/Maizucker