Viele Dinge angestoßen

Einige Veränderungen im Vorstand brachten die Neuwahlen des SPD-Ortsvereins Thurnau. In der Hauptversammlung im "Fränkischen Hof" wurde Jürgen Hacker als Vorsitzender bestätigt. Als Stellvertreter fungieren wie bisher Klaus Klink und neu Dunja Pfaffenberger, die Günther Schölzky ablöst.

Als Schatzmeister bestätigte die Versammlung Reinhold Wiesenmüller, neuer Schriftführer ist Dietmar Hofmann (für Mathias Erhardt). Zu Beisitzern wurden Stefan Wunderlich und Günther Schölzky gewählt, Revisoren bleiben Jürgen Wagner und Günter Thormeyer. Als Ehrenvorsitzender gehört Altbürgermeister Rudi Hofmann dem Vorstand automatisch an.

SPD-Kreisvorsitzende MdL Inge Aures wies auf den Kampf der Sozialdemokraten für einen gerechten Mindestlohn oder eine Grundrente ein. Letztere könnte locker finanziert werden, wenn der Solidaritätszuschlag für den "Aufbau Ost" nur noch von den Millionären im Land gezahlt werden müsste.

Es sei gut gewesen, dass die SPD das Volksbegehren "Rettet die Bienen" unterstützt habe. Die CSU habe im Landtag in der Vergangenheit wiederholt sinnvolle Anträge für mehr Klimaschutz "einfach abgebürstet".

Aures bedauerte, dass durch den Einzug der AfD das Klima im Landtag leide. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die sich benehmen."

Günther Schölzky und Klaus Klink blickten kurz auf die Geschehnisse und Aktionen im Ortsverein im vergangenen Jahr.

Von der Arbeit im Gemeinderat berichtete der Vorsitzende der Fraktion der SPD/Offenen Liste, Dietmar Hofmann. In Thurnau laufe vieles gut, auch weil sein Nachfolger auf vielen Dingen aufbauen konnte, die in seiner Amtszeit angestoßen worden seien. Der frühere Bürgermeister nannte unter anderem den Erdgasanschluss, die Breitbandversorgung, die Dorferneuerung Alladorf und die Haushaltskonsolidierung. "Ohne die hätten wie keine Stabilisierungshilfen und Höchstfördersätze bekommen." Auch zögen im Gegensatz zu früher im Gemeinderat alle Fraktionen an einem Strang, auch von außen werde keine Zwietracht mehr gesät.

Einiges sehe die SPD/OL allerdings mit einer gewissen Sorge, so Hofmann. So müssten die Parkprobleme im Ortskern dringend gelöst werden. Der Gemeinderat werde in naher Zukunft darüber diskutieren müssen, ob eine weitere Erweiterung der Gewerbeflächen sinnvoll ist. "Ich habe schon vor zehn Jahren gesagt, dass ich kein zweites Himmelkron will", sagte er. Auch müsse verhindert werden, dass nach dem Bau der Umgehung Döllnitz der Schwerlastverkehr den Weg zur Autobahn verstärkt über Thurnau nimmt.

Den Kassenbericht erstattet Schatzmeister Reinhold Wiesenmüller, Günter Thormeyer bescheinigte eine tadellose Buchführung. Zu Delegierten für den Unterbezirksparteitag und die Kreiskonferenz wurden Klaus Klink und Sarah Pfaffenberger gewählt, Vertreter sind Dunja Pfaffenberger sowie Dietmar und Rudi Hofmann. red