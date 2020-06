Viele Besucher im Würgauer Heldenhain

Obwohl dieses Jahr die jährliche Lichterprozession am Abend des Pfingstsonntags zum Heldenhain in Würgau wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, kamen während des ganzen Nachmittags und bis in die Abendstunden immer wieder Besucher. Einige wollten sich diese schön gepflegte und geschmückte Anlage, die heuer 100 Jahre alt wird, nur ansehen und machten so hierher ihren Pfingstausflug. Die meisten aber kamen zur Lourdesgrotte, um zu beten, und um am Kriegerdenkmal der Toten der beiden Weltkriege zu gedenken. Auch am Abend kamen noch einige Familien mit ihren Kindern zu einer kleinen persönlichen Maiandacht.

Besonders erfreut waren diejenigen, die durch Zufall dabei waren, als die Blaskapelle Scheßlitz am Nachmittag spielte. Einige der Musiker hatten sich unter der Leitung von Thomas Vogt spontan entschlossen, wie jedes Jahr hierher zu kommen, um Maria die Ehre zu geben und unterhalb am Kriegerdenkmal der Gefallenen zu gedenken. Da selbst die Einheimischen in Würgau nichts davon wussten, waren bei der Zeremonie nur wenige dabei, sehr darüber gefreut haben sich aber alle.