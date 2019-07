Viel zu schnell unterwegs: Fahrverbot

Im Rahmen der landesweiten Aktionswoche "Geschwindigkeit" und in der Woche danach überwachte die Polizeiinspektion Bad Brückenau intensiv die Geschwindigkeit auf der Staatsstraße 2289 zwischen den Einmündungen in die Bundesstraßen 279 bei Oberweißenbrunn und 286 bei Riedenberg. Bei neun Kontrollaktionen mussten 19

Fahrzeugführer mit Bußgeldern und drei Fahrer mit Verwarnungen belegt werden.

Zwei Autofahrer waren so schnell, dass sie künftig für je einen Monat ihre Autos stehen lassen werden müssen. Den traurigen Rekord stellte ein 43-jähriger VW-Fahrer am 10. Juli mit 154 Stundenkilometer auf der Höhe von Riedenberg auf. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro plus Verwaltungsgebühren sowie ein

einmonatiges Fahrverbot. Auf seinem Konto in Flensburg werden zudem zwei Punkte

"gut geschrieben". Da die Strecke gerade bei Begegnungen mit Wild sehr unfallträchtig ist, werden weitere engmaschige Kontrollen folgen. pol